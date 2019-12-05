الأهلي يعلن تأجيل عملية محمد العويس

أعلن النادي الأهلي عن تأجيل عملية محمد العويس حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وذلك إلى صباح يوم الخميس لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي، استشاري جراحة الوجه والفكين.
على أن يعاود اللاعب نشاطه الرياضي خلال (8) أسابيع.
وكانت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن محمد العويس، عن إصابته بكسر في عظمة الوجه”. وفق “أخبار 24”.
ورئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ يتواجد في الرياض لمتابعة حالة اللاعب.