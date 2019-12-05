مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

وجه النادي الأهلي المصري رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد أنباء مرضه في الساعات الأخيرة.
وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية”.
وتمنى مجلس الأهلي سرعة الشفاء لآل الشيخ وعودته إلى وطنه وأهله وأسرته بخير من رحلة العلاج.
و رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الشكر، إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.
وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على “فيس بوك”: “أشكر أخي العزيز محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور الأحمر ولكل محبيني ولكل من سأل”. حسب “أخبار 24”.
واختتم: “أنا الحمد لله بخير وسأعود قريبًا للوطن إن شاء الله، لا أراكم الله مكروهًا في غالي”.
وكان آل الشيخ قد أعلن في الفترة الأخيرة انتهاء خلافاته مع مجلس إدارة النادي الأهلي وزار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في منزله.