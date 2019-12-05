اليوم.. الأخضر يواجه قطر في قمة نصف نهائي “خليجي 24”

يشهد استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية مساء اليوم (الخميس)، قمة نصف نهائي بطولة خليجي 24، بين المنتخب السعودي ونظيره القطري صاحب الأرض والضيافة.
وتأهل الأخضر لنصف نهائي البطولة بصفته متصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على كل من البحرين (2-0) وعمان (3-1) بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام المنتخب الكويتي بنتيجة (3-1).
فيما تأهل المنتخب القطري بصفته وصيف المجموعة الأولى خلف المنتخب العراقي الذي سيواجه في نفس الدور نظيره البحريني وصيف المجموعة الثانية، وتمكن المنتخب القطري من حصد 6 نقاط أيضاً من انتصارين على اليمن والإمارات، وكان قد استهل مباراته الافتتاحية بالخسارة من العراق.
وتعد تلك المباراة الأقوى بين المباراتين بسب قوة المنتخبين السعودي والقطري وامتلاكهما عناصر مميزة من اللاعبين، بالإضافة إلى الطموح الكبير للفريقين؛ حيث يسعى كل منهما للانفراد بمركز الوصافة لأكثر المنتخبات تحقيقاً للقب؛ حيث يملك كل منهما في رصيده 3 ألقاب بالتساوي أيضاً مع المنتخب العراقي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنتخب السعودي سبق له أن حقق كأس الخليج أعوام (1994 و2002 و2003)، فيما حقق المنتخب القطري اللقب أعوام (1992 و2004 و2014)، مع العلم بأن المنتخب الكويتي هو الأكثر تتويجاً بـ 10 ألقاب، فيما يمتلك منتخبا عمان والإمارات لقبين لكل منهما.