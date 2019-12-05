«كأس محمد السادس».. الاتحاد يواجه آسفي.. والشباب أمام الشرطة

وضعت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لدور الـ8، التي أقيمت الأربعاء، في الرياض، فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في مواجهة نظيره أولمبيك آسفي المغربي، فيما سيواجه فريق الشباب نظيره الشرطة العراقي.
وسيلعب الاتحاد مباراة الذهاب في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما ستقام مواجهة الإياب على ملعب ملعب المسيرة الخضراء في مدينة آسفي المغربية، في المقابل يخوض الشباب مباراة الذهاب في الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حين تلعب مواجهة العودة في أرض الفريق العراقي
وجاءت بقية مواجهات دور الـ8 على النحو الآتي: الإسماعيلي المصري أمام نظيره الاتحاد السكندري، والرجاء المغربي في مواجهة الفائز من مواجهة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي. وفق “الرياضية”.