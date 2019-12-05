أمير الرياض يكشف نسبة إنجاز مشروع النقل العام وموعد الانتهاء منه

أكد أمیر منطقة الرياض الأمیر فیصل بن بندر، أنه جرى إنجاز 90% من مشروع النقل العام بالعاصمة.
وقال أمير الرياض وفقاً لـ”الاقتصادية”، إن المشروع سينتهي في منتصف العام المقبل 2020 أو على أقصى تقدير أواخر العام.
وجاءت تصريحات أمیر منطقة الرياض على هامش تدشينه أمس (الأربعاء)، 42 مشروعاً بتكلفة تتجاوز 3.8 ملیار ریال.
وشملت المشروعات 40 مشروعاً مائیاً لمنظومة البیئة والمیاه والزراعة بتكلفة إجمالیة تجاوزت 3.4 ملیار ریال، ومشروعین لإيصال میاه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تتجاوز 360 ملیون ریال.