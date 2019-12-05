استضاف مواطنون بتبوك معلماً من الجنسية المصرية، بعدما عثروا عليه بعد 30 عاماً من مغادرته المملكة.
وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين قرر السفر إلى مصر للبحث عن معلم الفيزياء الذي كان يدرس له بثانوية حالة عمار في منطقة تبوك عام 1414 هـ.
ونجح المواطن سطام مشهور الأيداء في العثور على المعلم يسري زيدان بمدينة الإسكندرية، حيث قرر مع مجموعة من زملائه استضافته بتأشيرة زيارة عن طريق نظام “أبشر”.
بدوره عبّر المعلم المصري وفقاً لـ”سبق”، عن سعادته بالموقف النبيل لطلابه، مشيراً إلى أن ما حدث له يعد مفاجأة غير متوقعة.