وزير الصحة: نشاط الإنفلونزا هذا العام زاد بنسبة 30%

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة لاحظت هذا العام زيادةً في نشاط الإنفلونزا.
وأوضح أن نشاط الإنفلونزا زاد بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ناصحاً الجميع بأخذ اللقاح المضاد لها.
وذكّر وزير الصحة بأن بإمكان أي شخص الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً، مشيراً إلى أن التطعيم يحمي من الإصابة بنسبة 60% بمشيئة الله.
لاحظنا زيادة في نشاط الانفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
أنصح بتطعيم الانفلونزا.
فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.
يمكنك الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجانًا وبدون موعد.
إذا لديك أي سؤال اتصل على ٩٣٧.
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) ٤ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.