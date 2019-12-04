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أخبار محلية > وزير الصحة: نشاط الإنفلونزا هذا العام زاد بنسبة 30%
04/12/2019   9:26 م

وزير الصحة: نشاط الإنفلونزا هذا العام زاد بنسبة 30%

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة لاحظت هذا العام زيادةً في نشاط الإنفلونزا.

وأوضح أن نشاط الإنفلونزا زاد بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ناصحاً الجميع بأخذ اللقاح المضاد لها.

وذكّر وزير الصحة بأن بإمكان أي شخص الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً، مشيراً إلى أن التطعيم يحمي من الإصابة بنسبة 60% بمشيئة الله.

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة: نشاط الإنفلونزا هذا العام زاد بنسبة 30%

أخبار محلية
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