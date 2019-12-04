بمناسبة نزال الدرعية التاريخي.. الإخبارية تذيع تقريراً عن زيارة محمد علي كلاي للرياض

بمناسبة نزال الدرعية التاريخي يوم 7 ديسمبر، أذاعت “الإخبارية” تقريراً عن زيارة محمد على كلاي للرياض، والتي التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان توليه إمارة منطقة الرياض.
واستعرض التقرير لقطات من الزيارة التي وقعت قبل نحو 44 عاماً، وشهدت حفاوة بالغة استقبل بها كلاي، وصوراً له بالزي السعودي، كما لعب مباراة في الملاكمة مع ملاكم سعودي على ملعب الملز.
يُذكر أن نزال الدرعية الثأري بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، سيجري في السابع من ديسمبر على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.
#نزال_الدرعية_التاريخي يُعيد للأذهان زيارة #محمد_علي_كلاي إلى #الرياض pic.twitter.com/6rhBXRmdGn
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) ٤ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.