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أخبار محلية > وزير البيئة يشكر القيادة على الموافقة على طرح محطات “التحلية” و”معالجة الصرف الصحي” لمشاركة القطاع الخاص
04/12/2019   9:24 م

وزير البيئة يشكر القيادة على الموافقة على طرح محطات “التحلية” و”معالجة الصرف الصحي” لمشاركة القطاع الخاص

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قدّم وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، لموافقته على طرح محطات تحلية مياه ومحطات لمعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء بعد نجاح طرح الحزمة الأولى من المشاريع خلال الفترة الماضية، والتي حظيت بإقبال 75 شركة محلية وعالمية، محققةً مستويات غير مسبوقة في الكفاءة والتكلفة.

وأشار الفضلي إلى إسهام تلك المشاريع في زيادة إمدادات المياه المحلاة، وزيادة الكميات من المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي، ورفع المحتوى المحلي من ناحية التوريدات والوظائف. وفق “أخبار 24”.

كما بيّن أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ستسهم أيضاً في زيادة الإصحاح البيئي، وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المجددة في أغراض الري والتشجير والصناعة وغيرها من الاستخدامات.

وزير البيئة يشكر القيادة على الموافقة على طرح محطات “التحلية” و”معالجة الصرف الصحي” لمشاركة القطاع الخاص

أخبار محلية
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