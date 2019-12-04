فتح باب القبول والتسجيل على وظائف “جندي” بالمديرية العامة للسجون

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف الرجالية للسعوديين على رتبة “جندي”، وذلك للتعيين بها في المديرية العامة للسجون.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة “أبشر – التوظيف”، خلال الفترة من الأحد 11 / 4 / 1441هـ الساعة 10:00 ص، وحتى الخميس 15 / 4 / 1441هـ في نفس التوقيت على الرابط www.jobs.sa.
كما وضعت عدداً من الشروط للقبول، وعلى رأسها: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحُسن السيرة والسلـوك والسمعة، واجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول.وفق “أخبار 24”.