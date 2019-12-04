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أخبار محلية > “الصحة”: 5 مفاهيم خاطئة عن طرق نقل العدوى بالإيدز
04/12/2019   5:50 م

“الصحة”: 5 مفاهيم خاطئة عن طرق نقل العدوى بالإيدز

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أعادت وزارة الصحة التأكيد على خطورة مرض الإيدز، والذي ‏يحدث بسبب نقص المناعة البشرية الذي يصيب نوعاً من خلايا ‏الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي ويؤدي إلى تدميرها.‏

وأبانت في رسالة توعوية، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، طرق ‏انتقال العدوي، والتي تتم عبر تلك الممارسات: الاتصال ‏الجنسي، نقل الدم من شخص مصاب، استعمال أدوات الحقن ‏والحلاقة الملوثة بالفيروس، الرضاعة الطبيعية، وكذلك خلال ‏فترة الحمل من الأم المصابة إلى جنينها

وأوضحت في رسالتها إلى وجود بعض مفاهيم خاطئة عن طرق ‏انتقال الفيروس، مبينة أنه لا ينتقل عن طريق المشاركة في ‏أماكن العمل والدراسة، أو عن طريق العطس أو الكحة، أو لدغ ‏البعوض.‏

الصحة

الصحة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 5 مفاهيم خاطئة عن طرق نقل العدوى بالإيدز

أخبار محلية
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