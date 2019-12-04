“الصحة”: 5 مفاهيم خاطئة عن طرق نقل العدوى بالإيدز

أعادت وزارة الصحة التأكيد على خطورة مرض الإيدز، والذي يحدث بسبب نقص المناعة البشرية الذي يصيب نوعاً من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي ويؤدي إلى تدميرها.
وأبانت في رسالة توعوية، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، طرق انتقال العدوي، والتي تتم عبر تلك الممارسات: الاتصال الجنسي، نقل الدم من شخص مصاب، استعمال أدوات الحقن والحلاقة الملوثة بالفيروس، الرضاعة الطبيعية، وكذلك خلال فترة الحمل من الأم المصابة إلى جنينها
وأوضحت في رسالتها إلى وجود بعض مفاهيم خاطئة عن طرق انتقال الفيروس، مبينة أنه لا ينتقل عن طريق المشاركة في أماكن العمل والدراسة، أو عن طريق العطس أو الكحة، أو لدغ البعوض.
وفق “أخبار 24”.