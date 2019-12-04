بالفيديو.. شاب من ذوي الإعاقة يروي قصة نجاحه في تعلم اللغة اليابانية

روى الشاب السعودي أحمد السليم البالغ من العمر 26 عاما كيف أن إصابته بالشلل الثلاثي التي تسببت له في إعاقة حركية وإعاقة في النطق، لم تمنعه من تعلم اللغة اليابانية ذاتياَ، إلى أن أصبح يجيدها إجادة تامة.
ويقول السليم خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية على القناة “السعودية”، إنه في البداية كان كأي واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش في عزلة عن المجتمع، حيث عاش بين 4 جدران، إلا أنه خلال عزلته بدأ يتعرف على اللغة اليابانية ورغب بتعلمها.
وأصاف السليم، أنه بدأ في التعرف على اللغة اليابانية بعد العام 2013، حيث كانت بداية تعرفه على اليابانية عن طريق “الأنيميشن”، ثم بدأ تدريجياً بالتعمق في معرفتها وتعلمها، إلى أن نجح في اتقانها قراءة وكتابة، مشيرا إلى أن جمعية “سوا” للمعاقين ساعدته كثيراً في تعلم اللغة اليابانية.
ويتابع، أنه الآن يعمل في استقبال جمعية “سوا”، ويطمح في تطوير معرفته باللغة اليابانية وصقلها بالدراسة الأكاديمية والحصول على شهادة أكاديمية في اللغة اليابانية.وفق “أخبار 24”.
وقال السليم ، إنه ينصح كل من لديه مهارات ومقدرات بألا يستسلم وأن يستمر في المثابرة، وبكل تأكيد سيكون النجاح حليفه.
#تقرير | قصة نجاح الشـاب ” أحمد السليم ” مع اللغة اليابانية..
إعداد زميلتنا : بشرى العوهلي.#صباح_السعودية pic.twitter.com/kQnXxhskSB
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 4, 2019