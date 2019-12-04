“الخضيري”: اللبن والزبادي منتهي الصلاحية والمتحّمض أفضل وأصّح ومناسب للحمية

قال عالم أبحاث المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري إن اللبن والزبادي حتى لو انتهى تاريخ صلاحيته لعدة أيام وتحّمض فسيصبح أفضل وأصّح.
وأوضح الخضيري أن اللبن والزبادي منتهي الصلاحية يصبح مليئاً بالبكتيريا الطبيعية النافعة، وإنزيمات الهضم “البيكوزايم” أو ما يعرف بمجموعة فيتامين (ب)، كما يزيد حمض اللاكتيك المفيد والصحي.
وأبان أن اللبن الرائب “المتحمّض” أقل سعرات حرارية من الحليب الطازج ومن اللبن المنتج حديثاً، مضيفاً أنه كلما زادت حموضة اللبن أو الزبادي قلّت نسبة الدهون ونسبة سكر اللاكتوز، لذا فهو مناسب للحمية والريجيم أكثر من الطازج.وفق “أخبار 24”.