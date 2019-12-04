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أخبار محلية > بالفيديو.. أول رئيسة بلدية بالطائف توضح طبيعة عملها وخدمات البلدية النسائية
04/12/2019   5:48 م

بالفيديو.. أول رئيسة بلدية بالطائف توضح طبيعة عملها وخدمات البلدية النسائية

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أوضحت المهندسة هنوف البقمى أول رئيسة بلدية في محافظة الطائف طبيعة عملها، معتبرةً أن قرار تعيينها سيساهم في زيادة الإنتاج ويشجع النساء على مراجعة البلديات لإنجاز معاملاتهن.

وقالت رئيسة الفرع النسائي للبلدية في الطائف إن الخدمات التي تقدمها البلدية النسائية تطابق الخدمات المقدمة في البلدية الرجالية، حيث تعمل على مساعدة النساء على إنجاز المعاملات بيسر وسهولة دون تأخير أو مساعدة من أحد.

وذكرت أن مبنى البلدية النسائية أصبح جاهزاً لاستقبال المراجعات للاستفادة من الخدمات التي ستقدمها البلدية، ومنها إصدار الرخص المهنية، وإصدار التراخيص التجارية الفنية للمنشآت النسائية، إضافةً إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة التي تديرها عناصر نسائية، وتنفيذ الحملات البلدية التوعوية.

وعبرت المهندسة هنوف، خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهم لتمكين المرأة، ودفعهم النساء إلى مناصب متقدمة بمختلف الجهات والوزارات.‏وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن كونها أول رئيسة بلدية في الطائف يدفعها إلى تحمل المسؤولية وبذل الجهود ضمن الأمانة لتحقيق أهداف رؤية 2030، المتمثلة في تطوير وتحسين بيئة العمل البلدي، وتعزيز مساهمة المرأة في تنمية وتطور المجتمع، وتيسير تقديم الخدمات للمراجعين والمراجعات.

بالفيديو.. أول رئيسة بلدية بالطائف توضح طبيعة عملها وخدمات البلدية النسائية

أخبار محلية
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