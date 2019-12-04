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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تغرم إحدى شركات ‏نقل الطرود
04/12/2019   5:47 م

“هيئة الاتصالات” تغرم إحدى شركات ‏نقل الطرود

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قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، توقيع غرامة مالية على ‏إحدى شركات تقديم خدمات نقل الطرود، قدرها 100 ألف ريال ‏وذلك لمخالفة الشركة للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة ‏‏(قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية) التي أصدرتها ‏الهيئة مؤخرًا.‏

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المالية جاءت بسبب فرض ‏الشركة رسومًا غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية ‏دون إعلامهم أو موافقتهم عليها ومن ثم مطالبتهم بسدادها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي ‏الخدمات البريدية مستمرة للتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات ‏بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد.‏وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تغرم إحدى شركات ‏نقل الطرود

أخبار محلية
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