“هيئة الاتصالات” تغرم إحدى شركات ‏نقل الطرود

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، توقيع غرامة مالية على إحدى شركات تقديم خدمات نقل الطرود، قدرها 100 ألف ريال وذلك لمخالفة الشركة للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة (قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية) التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا.
وأوضحت الهيئة أن الغرامة المالية جاءت بسبب فرض الشركة رسومًا غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية دون إعلامهم أو موافقتهم عليها ومن ثم مطالبتهم بسدادها.
وأشارت الهيئة إلى أن جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية مستمرة للتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد.وفق “أخبار 24”.