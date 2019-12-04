تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إنقاذ حياة شاب عانى نزيفاً حاداً بالجهاز الهضمي نتيجة تسريب بعد عملية تكميم أجراها في أحد مستشفيات القطاع الخاص بجدة.
وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أن الشاب وهو في العقد الثاني من العمر وصل للمستشفى وهو يعاني نزيفاً حاداً بالجهاز الهضمي العلوي وتسريب في خط التدبيس بعد عملية التكميم، ومن نزيف معوي بعد وضع دعامة معدنية في المستشفى الجامعي بجدة لعلاج تسريب خط التدبيس.
وأبانت أنه بعد إجراء الفحوصات والتحاليل والصور اللازمة تبين انزلاق الدعامة تحت منطقة التسريب إلى الأمعاء الدقيقة؛ ما أدى إلى حدوث قرحة بالإثنى عشر ونزيف بالجهاز الهضمي.
وأوضحت أن الفريق الطبي قام بإزالة الدعامة وعلاج النزيف بالمنظار، وبعدها تم كي منطقة التسريب، ووضع دعامة معدنية جديدة مغطاة بالكامل من المريء إلى أسفل المعدة المكممة بطول 23 سم، مبينة أن المريض خرج من المستشفى في نفس اليوم ونقل إلى المستشفى المُحال منه.
وفق “أخبار 24”.