“التعليم” تصدر توضيحات بشأن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

أصدرت وزارة التعليم بعض التوضيحات بخصوص ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، بناءً على استفسارات تلقتها من إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات.
وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع نوفمبر الماضي ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، تضمنت شروط النقل في حالات المرض أو مرض الابن أو إعاقته أو تعرض المعلمة للإيذاء الجسدي وكذلك كون المعلم أو المعلمة من ذوي شهداء الواجب، كما شكلت لجاناً مختصة للنظر في طلبات النقل.
ووجهت التعليم للإدارات والمكاتب الفرعية مؤخراً تعميماً إلحاقياً بينت فيه أن التقديم على برنامج عين لخدمات المعلم مستمر حتى نهاية العام الدراسي في 19/10/1441هـ، فيما يُتاح طلب تمديد الندب على فترتين، الأولى من (4/4 إلى 7 / 5/ 1441)، والثانية خلال (3 / 9 إلى 19 /10 /1441).
وشدد التعميم على أن يكون تعبئة استمارة “أطفال الإعاقة” من قِبل إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم، وأن يتم النظر في حالتي الطلاق ووفاة الزوج اللتين وقعتا بعد المباشرة في التعليم، وتوجيه المقبولة طلبات نقلهم إلى المدارس حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجه إليه.وفق “أخبار 24”.