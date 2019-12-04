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أخبار محلية > افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب الأربعاء القادم
04/12/2019   5:45 م

افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب الأربعاء القادم

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يرعى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء القادم، حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة، والذي يستمر لمدة 10 أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

وتشارك في هذه النسخة قرابة 400 دار نشر، من 40 دولة حول العالم، بحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

يذكر أن المعرض الذي يُفتتح الأربعاء 10 ديسمبر ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه، يُقام على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، يُتوقع أن يشهد إقبالا أكثر من 50 ألف زائر يومياً.وفق “أخبار 24”.

افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب الأربعاء القادم

أخبار محلية
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