حسين عبد الغني: الأهلي محسود بتواجد السومة بين صفوفه.. وسنذهب بعيدا مع جروس

توقع حسين عبد الغني نجم النادي الأهلي، أن يذهب فريقه بعيدا في المنافسة على اللقب هذا الموسم، بسبب وجود المدير الفني السويسري كريستيان جروس.
وقال عبد الغني في تصريحات صحفية: “جروس مدرب قوي الشخصية وذكي في التعامل مع اللاعبين، ومدير فني بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أتوقع أن يذهب الأهلي بعيدًا معه”.
وأكد عبد الغني أن المنافسة على الدوري هذا العام ستكون شرسة بين 3 إلى أربعة أندية، وأن اللقب لن يكون سهل المنال هذا الموسم. وفق “أخبار 24”.
وأشاد عبد الغني بزميله في الفريق عمر السومة، مؤكدا أن الأهلي محسود بتواجده بين صفوفه.
ومدح عبد الغني المهاجم المعتزل ياسر القحطاني مؤكدا أنهم يفتقدون إلى لاعب من نوعيته كونه مهاجماً من طراز كبير.