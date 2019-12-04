السومة والبركة يطيران غدًا إلى ألمانيا

يغادر ثنائي النادي الاهلي، عمر السومة وخالد البركة، صباح الغد إلى ميونخ الألمانية، من أجل الخضوع لعملية جراحية أسفل البطن.
وكانت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عمر السومة قد أثبتت تعرضه لفتق يستوجب التدخل الجراحي، وذلك بعدما شعر بآلام أسفل البطن، خلال مران الفريق.
وسيدخل عمر السومة بعد إجراء الجراحة، في برنامج تأهيلي يتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
فيما تعرض خالد البركة لاعب الاهلي، لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن، وسيجري عملية جراحية، على أن يدخل في برنامج تأهيلي قد يمتد لـ 6 أسابيع. وفق “كووورة”.
من جانبه، واصل الاهلي تدريباته تحضيرًا لمواجهة النجوم في إطار دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين.