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اخبار رياضية > نايف هزازي: حمدالله أفضل مهاجم في ملاعب المملكة
04/12/2019   1:12 م

نايف هزازي: حمدالله أفضل مهاجم في ملاعب المملكة

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صرح مهاجم نادي الاتحاد والنصر السابق نايف هزازي، بأن المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، هو أفضل مهاجم على مستوى الأندية بالمملكة.

وأحرز حمدالله حتى الآن 7 أهداف خلال دوري المحترفين، يتواجد بهم في وصافة قائمة الهدافين خلف نجم الهلال كارلوس إدواردو صاحب الـ8 أهداف.

وتُوج حمدالله هدافًا للموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدفًا، وقد حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال موسم واحد. وفق “أخبار 24”.

نايف هزازي: حمدالله أفضل مهاجم في ملاعب المملكة

اخبار رياضية
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