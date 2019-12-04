عقد استثماري للنصر بـ 7 ملايين ريال

أوضحت المصادر، أن إدارة نادي النصر، تسعى إلى تعزيز مواردها عبر إبرام عقد رعاية جديد سيضخ لخزينتها سبعة ملايين ريال عن الموسم الواحد، إذ إن المفاوضات مستمرة مع شركة عقارية، والأخرى وكالة سيارات، للمفاضلة بينهما قبل الإعلان عن التوقيع بشكل رسمي.
ويمتلك النصر، حاليا خمسة عقود رعاية بداية من- شركة الاتحاد للطيران، تطبيق وصل، مياه نقي، ريتشي للأقمشة، إلى جانب فزيوتريو الراعي الطبي.
وتابعت “إدارة النصر تفاضل بين العرضين لاختيار الأكثر فائدة، كما أن المفاوضات تمضي بشكل جيد على أن يتم الإعلان عن الراعي الجديد خلال الأيام المقبلة قبل وضع شعاره في ظهر القميص الأصفر تحت رقم اللاعب”. وزادت، “الشركتان الجديدتان تطلبان الترويج لهما في منطقة ظهر قميص النادي وتحديدا تحت رقم اللاعب باعتباره الأقل سعرا بسبعة ملايين ريال، مقارنة بالجزء العلوي الذي يكلف 12 مليون ريال”. ميدانيا، تدرب النصر، أمس استعدادا للقاء البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على الجوانب اللياقية بعدها أجرى عددا من التدريبات التكتيكية على الكرة من خلال اللمسة الواحدة، ومن ثم اختتم العمل بمناورة كروية في منتصف الملعب. وفق “الإقتصادية”.
وشارك المدافع عبدالله مادو، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي لحقت به في معسكر المنتخب السعودي.