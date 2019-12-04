الهلال السعودي يقرر شراء صالح الشهري بشكل نهائي

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، شراء المهاجم صالح الشهري من نادي الرائد عقب انتهاء فترة إعارته حيث انضم اللاعب لصفوف الزعيم لمدة موسم واحد.
وذكرت مصادر صحيفة أن بطل دوري أبطال آسيا سيتقدم بالعرض الرسمي خلال الفترة المقبلة حتى يستمر في صفوف الفريق بشكل نهائي.
ويرتبط الشهري بعقد مع الرائد لمدة 3 سنوات حيث أن إدارة النادي قامت بتجديد عقد مهاجم الفريق لمدة حتى عام 2022. قبل الموافقة على رحيله للهلال
وينتظر الزعيم موافقة نظيره الرائد على التفريط في خدمات اللاعب بشكل نهائي حتى يستفيد الفريق من مجهوداته خلال السنوات المقبلة بداية من الموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.
موعد مباراة الزعيم ضد الترجي التونسي في مونديال الأندية
وسيواجه الهلال نظيره الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية السبت 14 ديسمبر الجاري في تمام الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.