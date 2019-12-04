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اخبار رياضية > الهلال يضع ثلاث نجمات على قميصه بكأس العالم للأندية
04/12/2019   1:10 م

الهلال يضع ثلاث نجمات على قميصه بكأس العالم للأندية

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أعلنت إدارة نادي الهلال عن تزيين قميص الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة بالدوحة، بثلاث نجمات وهي تشير إلى عدد بطولات الفريق في دوري أبطال آسيا.

يأتي ذلك استجابة لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي طلب من إدارة‎ نادي الهلال وضع النجوم الخاصة بلقب دوري الأبطال فوق شعار الفريق خلال المونديال، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

من جانبها، حددت إدارة النادي‎ بالاتفاق مع المدير الفني الروماني للفريق رازفان لوشيسكو ، يوم 11 ديسمبر الحالي موعداً للسفر إلى الدوحة، استعدادا لخوض منافسات البطولة.

الهلال يضع ثلاث نجمات على قميصه بكأس العالم للأندية

اخبار رياضية
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