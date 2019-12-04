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أخبار المناطق > جاوزت قيمة مسروقاتهم 400 ألف ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بمواطِنينْ ارتكبا 14 جريمة سرقة
04/12/2019   1:06 م

جاوزت قيمة مسروقاتهم 400 ألف ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بمواطِنينْ ارتكبا 14 جريمة سرقة

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أطاحت شرطة منطقة الرياض باثنين من المواطنين لتورطهما في ارتكاب عدد من جرائم السرقة من مستودعات ومقار شركات، ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن ضبط المتهمين وهما في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف أنه بعد توفر الدلائل ومباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ المتهمان بارتكابهما 14 جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها 400 ألف ريال، مبيناً أنه جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.وفق “أخبار 24”.

جاوزت قيمة مسروقاتهم 400 ألف ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بمواطِنينْ ارتكبا 14 جريمة سرقة

أخبار المناطق
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