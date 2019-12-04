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أخبار محلية > فتح باب التسجيل إلكترونياً بمعهد الألبان والتغذية في برامج الدبلوم المنتهية بالتوظيف
04/12/2019   1:05 م

فتح باب التسجيل إلكترونياً بمعهد الألبان والتغذية في برامج الدبلوم المنتهية بالتوظيف

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمعهد التقني للألبان والأغذية، فتح باب التسجيل والقبول إلكترونياً، للالتحاق ببرامج الدبلوم المنتهية بالتوظيف، للفصل الدراسي الثاني للعام 2019/2020، للتدريب بعدد من شركات الأغذية.

وأوضح “هدف”، أن شروط الالتحاق ببرامج الدبلوم المنتهية بالتوظيف تتضمن: أن يكون المتقدم من الباحثين عن عمل من السعوديين، وألا يكون موظفا أو عاملاً لدى أي جهة، وألا يكون طالباً منتظما بإحدى المؤسسات التعليمية.

يذكر أن برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف في المعاهد غير الربحية يهدف لتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية في مجالات تخصصية مطلوبة للقطاع الخاص، بعقود رسمية ودعم مادي من “هدف”.وفق “أخبار 24”.

فتح باب التسجيل إلكترونياً بمعهد الألبان والتغذية في برامج الدبلوم المنتهية بالتوظيف

أخبار محلية
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