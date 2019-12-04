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اخبار رياضية > بالفيديو.. أمرابط يكشف كواليس لقائه بتركي آل الشيخ وحقيقة تلقيه عرضاً من ألميريا الإسباني
04/12/2019   1:04 م

بالفيديو.. أمرابط يكشف كواليس لقائه بتركي آل الشيخ وحقيقة تلقيه عرضاً من ألميريا الإسباني

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تحدّث المحترف المغربي بفريق النصر نور الدين أمرابط، عن كواليس اللقاء الذي جمعه برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، واللاعب البرازيلي رونالدينيو، وحقيقة تلقيه عرضاً للانضمام لألميريا الإسباني، ورأيه في مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار.

وقال أمرابط في لقائه ببرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا تحدث معه عن مشروعه ومخططاته في النادي الإسباني، وقال له: “إذا انتهى عقدك وأردت الرحيل فأنت مرحب بك، لكنه أكد على احترامه لجماهير النصر ولهذا لا يستطيع التعاقد معي حالياً”.

وأكد أمرابط أن هيرفي رينار مدرب جيد وإداري جيد للأشخاص ومستقيم في عمله، وقادر على قيادة الأخضر لكأس العالم، مضيفاً أنه إذا لم تحترم رينار وتحترم قواعده سيضعك خارجاً، حتى لا يتبقى لديه فقط إلا من يريد القتال. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه التقى برينار مدربه السابق في المنتخب المغربي يوم مباراة النصر والوحدة، ونصحه بضم لاعب النصر عبدالعزيز الجبرين للمنتخب السعودي، والذي للأسف لا يعلب كثيراً، لكن لو أخذ الفرصة سيصبح لاعباً مميزاً.

 

بالفيديو.. أمرابط يكشف كواليس لقائه بتركي آل الشيخ وحقيقة تلقيه عرضاً من ألميريا الإسباني

اخبار رياضية
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