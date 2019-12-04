“الإحصاء”: أكثر من 89% من الحطب الذي تستخدمه الأسر في المنازل محلي

أظهرت نتائج مسح البيئة المنزلي للعام الجاري 2019، الذي أجرته الهيئة العامة للأحصاء، أن 89.40% من الحطب المستخدم في المنازل من الحطب المحلي، في حين يشكل الفحم المستورد نسبة 90.24% من الفحم المستخدم في المنازل.
فيما أظهرت النتائج، أن 77.61% من الأسر تستخدم الشبكة العامة كمصدر رئيسي للمياه، بينما تستخدم 61.66% من الأسر الشبكة العامة كمصدر للصرف الصحي، وأن الصهريج هو مصدر مياه المسابح لدى 61.60% من الأسر التي لديها مسابح، يليه الشبكة العامة بنسبة 32.55%.
كما كشفت أن متوسط عدد السيارات التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة بلغ نحو 1.38 سيارة، بينما بلغ متوسط عدد مرات تغيير زيت السيارة 8.85 مرة سنوياً، ومتوسط عدد مرات تغيير إطارات السيارات 3.12 مرة سنوياً. حسب “أخبار 24”.
وأشارت نتائج المسح إلى أن النفايات المتولدة لدى الأسر تصل إلى 6.5 مليون طن، وبلغ متوسط عدد أجهزة المخلفات الإلكترونية التي تنتجها الأسرة 5.81، فيما شكلت الأسر التي تتخلص من نفاياتها الإلكترونية عن طريق الحاويات نسبة 85.43%.