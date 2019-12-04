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أخبار محلية > بعد 18 عاماً من التحاقها بمدرسة.. ستينية تحفظ القرآن كاملاً في حفر الباطن
04/12/2019   7:19 ص

بعد 18 عاماً من التحاقها بمدرسة.. ستينية تحفظ القرآن كاملاً في حفر الباطن

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تمكّنت سيدة في العقد السادس من عمرها من حفظ القرآن الكريم كاملاً، بعد أن قضت في حفظه 18 عاماً بإصرار وهمّة عالية، وكانت قد التحقت بدروس محو الأمية قبل أن تبدأ في الحفظ.

وقال نواف الهرماس، نجل المواطنة زهود الشمري، إن والدته كانت أميّة لا تجيد القراءة والكتابة وكان حلمها هو أن تكون حافظةً لكتاب الله، مشيراً إلى أنها توجهت إلى مدرسة أم سلمة؛ كي تتمكن من حفظ القرآن بإتقان، بحسب صحيفة “المواطن”.

وأضاف الهرماس بأن والدته كانت تحفظ القرآن عن طريق المسجل والأشرطة، مشيراً إلى أنها كانت تسمع الآية في المسجل وتوقف التسجيل ومن ثم تكررها حتى تحفظها.

وأشار إلى أن والدته كانت دائماً تستغل وقت فراغها في تكرار السور؛ حتى تمكنت من حفظ القرآن كاملاً، مبيناً أنها ما زالت مرتبطة بمدرستها وحريصة على وردها من المراجعة اليومية.

بعد 18 عاماً من التحاقها بمدرسة.. ستينية تحفظ القرآن كاملاً في حفر الباطن

أخبار محلية
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