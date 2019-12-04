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أخبار محلية > بالفيديو.. مراسل حربي يبكي متأثراً أثناء حديثه عن أحد الشهداء باليمن.. ويكشف شعوره بقرب دنو أجله
04/12/2019   7:19 ص

بالفيديو.. مراسل حربي يبكي متأثراً أثناء حديثه عن أحد الشهداء باليمن.. ويكشف شعوره بقرب دنو أجله

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لم يتمالك المراسل الحربي محمد العرب، دموعه أثناء حديثه عن الشهيد المقدم فيصل السبيعي، أحد أصدقائه الذي تعرّف عليه خلال الحرب واستشهد في اليمن.

وقال العرب في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشهيد فيصل كان بمثابة أخيه ولذا لا يستطيع الحديث عنه دون أن يبكي، مبيناً أنه كان ضابطاً وتعرّف عليه خلال فترة الحرب، وكانا ينامان في غرفتين متجاورتين ويأكلان من صحن واحد.

وأضاف أن استشهاد فيصل السبيعي غيّره وأثّر فيه كثيراً وغيّر نظرته للحياة، وصار أكثر زهداً ولا يفكر في الدنيا كثيراً، مشيراً إلى رؤيته للأصدقاء يرحلون عن الدنيا جعلته يشعر بدنو أجله، وأنه مستعد لتلك اللحظة. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه يمتلك “تيشيرت” يحمل صورته مع الشهيد فيصل، وقطع عهداً للشهيد بأنه لن يدخل ميدان السبعين ليعلن خبر النصر والتحرير إلا وهو يرتدي ذلك التيشيرت، مؤكداً أن أمثال الشهيد فيصل يستحقون أن يدوّن التاريخ عنهم؛ لأنهم أعطوا أعظم ما يملك الإنسان وهو نفسه وروحه.

 

بالفيديو.. مراسل حربي يبكي متأثراً أثناء حديثه عن أحد الشهداء باليمن.. ويكشف شعوره بقرب دنو أجله

أخبار محلية
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