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أخبار محلية > المُسن صاحب واقعة السرقة عند باب المسجد يكشف التفاصيل
04/12/2019   7:18 ص

المُسن صاحب واقعة السرقة عند باب المسجد يكشف التفاصيل

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علّق المسن الذي رصدته كاميرا مراقبة عند مدخل أحد المساجد أثناء محاولة لصين سرقته، قبل أن يكشفهما ويوجّه لكمة لأحدهما، على مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشأن الواقعة، مبيناً بعض التفاصيل الجديدة.

وقال المواطن عبدالله الغامدي وفقاً لـ “عكاظ”، إن الواقعة حدثت في جدة بأحد مساجد أبحر الشمالية وقت صلاة المغرب، مبيناً أن الشخص الذي دخل قبله توقف فجأة وادعى السقوط، قبل أن يشعر بشخص آخر خلفه حاول سرقته.

وأضاف الغامدي أنه كشف حيلة اللصين ولكم اللص الذي كان خلفه وحاول الإمساك به لكنه فرّ مع شريكه نحو السيارة التي كانت تنتظرهما خارج المسجد، وتوجه هو نحو مركز الشرطة وقدم بلاغاً عن الواقعة.

وأبدى استغرابه الشديد من الجرأة التي كان عليها اللصان بمحاولتهما سرقة شخص بجوار أحد بيوت الله دون خوف أو رادع، فيما كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية في شرطة جدة شرعت في متابعة الجناة وضبطهم.

المُسن صاحب واقعة السرقة عند باب المسجد يكشف التفاصيل

أخبار محلية
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