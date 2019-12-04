بضغطة زر.. “الزكاة والدخل” تمكّن المنشآت من تقديم الإقرار الضريبي ودفع الفاتورة إلكترونياً

مكّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، من تقديم إقراراتها الضريبية ودفع الفاتورة المستحقة إلكترونياً في دقائق وبخطوة واحدة.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تمكّن المنشآت المسجلة لديها من تلك الإجراءات في أي وقت ومن أي مكان عن طريق نظام “سداد”، والذي لا يتطلب أي مرفقات أو مستندات.
كما لفتت إلى أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد بضغطة زر على خانة “الاسترداد”.
في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوماً كحد أقصى، مجدّدةً تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة. وفق “أخبار 24”.
فيما اشترطت الإخطار بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علم المنشأة بالخطأ؛ حيث يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس.