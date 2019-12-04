“أمانة نجران” تعلق على فيديو “غسل مدخل فندق”.. وتوضح حقيقته

علّقت أمانة منطقة نجران على فيديو نشره حساب مهتم بأخبار المنطقة ظهر فيه عمّال يغسلون أحد الأرصفة.
وقال الحساب الإخباري إن الرصيف يقع أمام مدخل أحد الفنادق، والذي من المقرر أن يقيم فيه أحد المسؤولين خلال زيارته المرتقبة للمنطقة.
وأكدت الأمانة – في تعليقها – أن غسل الرصيف كان ضمن خطة مُسبقة لغسل شارع سعيد بن المسيب، وأن جميع المواقع المجدولة في الخطة ستُغسل أرصفتها. وفق “أخبار 24”.
شاهد.. طوارئ أمانة #نجران تقوم بتنظيف مدخل أحد الفنادق التجارية، والذي من المقرر أن يُقيم فيه #وزير_البلديات خلال زيارته للمنطقة بعد غدٍ الأربعاء. pic.twitter.com/SnwoN6njVL
— نجران اليوم (@NajranToday) ٢ ديسمبر ٢٠١٩