إعفاء المشروبات المحلاة التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 75% حليب من الضريبة الانتقائية

حدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أنواع المشروبات المحلاة التي لا تخضع وارداتها للضريبة الانتقائية، وفقاً لاتفاقية الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكّدت الهيئة أن المشروبات المحلاة المعفاة من الضريبة الانتقائية، تتمثّل في المشروبات التي تحتوي مكوناتها على حليب بنسبة 75% على الأقل.
وتفرض الضريبة الانتقائية على واردات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة، وأجهزة وأدوات وسوائل التدخين الإلكترونية وما يُماثلها.وفق “أخبار 24”.
وبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر الجاري، وتبلغ قيمتها 50% من قيمة السلعة.