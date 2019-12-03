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أخبار الخرج > #الشعلة يواجه الشباب غداً الأربعاء علي ملعب النادي بالخرج
03/12/2019   8:38 م

#الشعلة يواجه الشباب غداً الأربعاء علي ملعب النادي بالخرج

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالخرج نادي الشعلة وعلي ملعب الفريق بالخرج نظيره نادي الشباب غداً الأربعاء ضمن دور الـ ” 32 ” من #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين في لقاء منقول تلفزيونيًا عبر شاشة الرياضية السعودية

 

#الشعلة يواجه الشباب غداً الأربعاء علي ملعب النادي بالخرج

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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