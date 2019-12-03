نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. #شباب_الشعلة يتأهل رسمياً لدور الــ 32 من بطولة دوري مكتب الخرج
03/12/2019   8:35 م

بالصور.. #شباب_الشعلة يتأهل رسمياً لدور الــ 32 من بطولة دوري مكتب الخرج

+ = -
937

تأهل فريق شباب الشعلة رسمياً إلى دور ” ٣٢ ” من تصفيات المملكة ليقابل بطل المجموعة الثانية لتحديد بطل دوري مكتب الخرج بعده تحقيق فوزاً علي نظيره شباب السد بهدف وحيد للاعب بندر الصعوب.

بالصور.. #شباب_الشعلة يتأهل رسمياً لدور الــ 32 من بطولة دوري مكتب الخرج

أخبار الخرج, اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076610.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.