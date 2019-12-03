بالصور.. #شباب_الشعلة يتأهل رسمياً لدور الــ 32 من بطولة دوري مكتب الخرج

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تأهل فريق شباب الشعلة رسمياً إلى دور ” ٣٢ ” من تصفيات المملكة ليقابل بطل المجموعة الثانية لتحديد بطل دوري مكتب الخرج بعده تحقيق فوزاً علي نظيره شباب السد بهدف وحيد للاعب بندر الصعوب.
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