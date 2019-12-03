أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صلاة الميت بعد عصر اليوم الثلاثاء، على أخيه الأمير متعب بن عبدالعزيز، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله جامع الإمام تركي بن عبدالله، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في استقبال خادم الحرمين، ابنا الفقيد، الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، وأحفاد الفقيد.
كما أدى الصلاة على الفقيد، مفتي عام المملكة وجمع من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.
وقد تقبل خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة من الأمراء، ودعا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.
وتوفي الأمير متعب بن عبدالعزيز أمس الإثنين عن عمر يناهز 88 عاماً، وأعلن الديوان الملكي أنه سيُصلى عليه عصر اليوم بالرياض، وبعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.