إعلان نتائج المملكة في الاختبارات الدولية لتقويم تحصيل الطلاب “بيزا”

أعلنت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي “OCED” اليوم (الثلاثاء) نتائج اختبارات “بيزا” لعام 2018، التي شاركت فيها المملكة لأول مرة بجانب 79 دولة حول العالم.
وبلغت نسبة الطلاب السعوديين الذكور المشاركين في الاختبارات 51.3%، 13.7% منهم من طلاب المدارس الأهلية، و86.3% من المدارس الحكومية، فيما بلغت نسبة الطلاب السعوديين الذي اختبروا باللغة العريبة 99.1% واختُبر باللغة الإنجليزية أقل من 1%، وشارك 77.5% من طلاب الصف الأول الثانوي الذين أعمارهم 15 عاماً.
وأظهرت النتائج أن 52% من الطلاب المشاركين لم يحققوا خط الأساس للإتقان في القراءة للعيش في المجتمعات الحديثة، وفي الرياضيات لم يحقق خط الإتقان الأساس 67.2% من الطلاب السعوديين، وفي العلوم لم يحقق 61.4% خط الأساس في الإتقان.
وأشارت النتائج، إلى أن طلاب المدارس الأهلية أعلى في القراءة من أقرانهم في المدارس الحكومية بمتوسط 25.2 درجة، وفي الرياضيات بمتوسط 33.3 درجة، وفي العلوم بمتوسط 30.9 درجة. وفق “أخبار 24”.
فيما حققت الطالبات السعوديات 427 درجة في القراءة، ونجحن في الوصول إلى المستوى الثاني وهو أعلى من الحد الأدنى لمستوى الإتقان في القراءة، وتفوقن على الذكور في القراءة بمقدار 54 درجة، وبـ13 درجة في الرياضيات، وبـ29 درجة في العلوم.
كما كشفت النتائج عن التأثير السلبي للتنمر على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، حيث حصل الطلاب الذين تعرضوا للتهديد من قبل طلاب آخرين، على متوسط أقل بمقدار 52.5 نقطة من متوسط الطلاب الذين لم يتعرضوا للتهديد، بينما أن الإناث رغم أنهن تعرضن بنسبة أقل للتنمر إلا أن النتائج أظهرت أنهن أكثر تأثراً بالتنمر من الذكور.