الموافقة على طرح مشاريع لإنتاج المياه المحلاة ومعالجة مياه الصرف بالمشاركة مع القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومعالجة مياه الصرف الصحي بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وصرح زير الإعلام تركي الشبانة أن قرار المجلس جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع المياه والزراعة، وكذلك على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الصدد.
وبيّن الشبانة أن المجلس قرر الموافقة على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص ، على النحو الموضح في القرار. وفق “أخبار 24”.
وفي شأن آخر، أفاد وزير الإعلام أن المجلس وافق على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة الـ45 لمجلس وزراء الخارجية دول اللمنظمة.