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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الثنيان” باكياً: اشتقت لصيحات جمهور الهلال
03/12/2019   8:22 م

بالفيديو.. “الثنيان” باكياً: اشتقت لصيحات جمهور الهلال

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بدا لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق يوسف الثنيان متأثراً يغالب دموعه، وهو يستعيد ذكرياته مع جمهور الهلال، وذلك خلال حديثه بمناسبة فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

وقال الثنيان في حديث لقناة “MBC” بثته اليوم (الثلاثاء)، إنه يبارك لجمهور الهلال ولمسؤولي الهلال الفوز باللقب الآسيوي، معربا عن شوقه لجماهير الهلال.

يذكر أن يوسف الثنيان المولود عام 1963، تدرج في المراحل السنية في نادي الهلال إلى أن انضم للفريق الأول، وحقق مع الهلال 25 بطولة، وبطولتي كأس آسيا مع المنتخب، ولعب كأس العالم فرنسا 1998، وحصل 3 مرات على جائزة أفضل لاعب في آسيا في أعوام (1986، 1991، 1996). وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “الثنيان” باكياً: اشتقت لصيحات جمهور الهلال

اخبار رياضية
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