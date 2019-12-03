بالفيديو.. “الفيصل”: رأيت والدي والملك عبدالعزيز لأول مرة وأنا ابن 6 سنوات.. وبهذا السؤال اختبرني جدي

استعاد أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ذكريات طفولته في حياة جده المؤسس الملك عبدالعزيز ووالده الملك فيصل، وكيف وأين التقى جده ووالده أول مرة، وسفره معهما بالطائرة إلى الظهران.
وقال الفيصل خلال حوار أجرته معه “روتانا خليجية” إنه رأى جده الملك عبدالعزيز ووالده الملك فيصل لأول مرة وهو في سن السادسة، وذلك خلال زيارة الملك المؤسس إلى الأحساء، حيث كان مقيماً مع والدته التي انفصلت عن والده وهو في عمر سنتين.
وأضاف أثناء برنامج “في الصورة” أمس أن جده اصطبحه بعد نهاية الزيارة من الأحساء إلى الظهران، حيث كان ذاهباً لافتتاح بعض منشآت “أرامكو الجديدة”، وأجلسه بجواره في الطائرة، في حين كان والده الملك فيصل يجلس في المقعد الخلفي. وفق “أخبار 24”.
وذكر الفيصل، أنه خلال تواجدهم في الظهران دخل ومعه شقيقه سعد على جده الملك عبدالعزيز في خيمته، وكان معه داخل الخيمة لحظتها الملك فيصل والأمير سعود بن جلوي، وعندما جلسا هو وشقيقه أراد جده اختباره، فقال له: يا خالد.. من الأمير فيكم الآن؟ أنت أم أبوك أم خالك؟، فأجابه الفيصل سريعاً: “إذا جيت أنت – طال عمرك- لا عاد لي سنع لا أنا ولا أبوي ولا خالي”.
#فيديو
صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يتذكر اللقاء الأول مع الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/rs5ta8feYC
— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019
#فيديو
صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يحكي قصة اختبار الملك عبدالعزيز له..
ما السؤال الصعب الذي طرحه عليه أمام والده الملك فيصل؟ وكيف أجاب عليه؟ #خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/t08lGXR6BS
— في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019