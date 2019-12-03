اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم (الثلاثاء) على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية “CATSO” من داخل إحدى المركبات المدنية المجهّزة.

ونشرت محافظة جدة فيديو وصوراً لمركبة مجهزة بالنظام، الذي يعمل على رصد مخالفات السرعة على اتجاهيّ الطريق، الرئيسي والداخلي، باستخدام أشعة AR.

ويرصد النظام جميع المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 حتى 260 كم في الساعة، ويهدف لزيادة مستوى السلامة المرورية⁩ على الطرق وتقليل الحوادث.

وفق “أخبار 24”.