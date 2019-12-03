اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم (الثلاثاء) على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية “CATSO” من داخل إحدى المركبات المدنية المجهّزة.
ونشرت محافظة جدة فيديو وصوراً لمركبة مجهزة بالنظام، الذي يعمل على رصد مخالفات السرعة على اتجاهيّ الطريق، الرئيسي والداخلي، باستخدام أشعة AR.
ويرصد النظام جميع المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 حتى 260 كم في الساعة، ويهدف لزيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق وتقليل الحوادث.
🎥#يحدث_الآن
سمو #الأمير_مشعل_بن_ماجد محافظ جدة يطّلع على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية CATSO من داخل إحدى المركبات المدنية المجهّزة.#وزارة_الداخلية
#محافظة_جدة
#المرور pic.twitter.com/xplCBBOSXF
— محافظة جدة (@jedgovsa) December 3, 2019
يعمل نظام CATSO على:
رصد مخالفات السرعة على اتجاهيّ الطريق الرئيسي منها والداخلي. يستخدم أشعة AR
يرصد جميع المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 حتى 260 كم في الساعة. يهدف لزيادة مستوى #السلامة_المرورية على الطرق وتقليل الحوادث. #محافظة_جدة #المرور pic.twitter.com/BNaVWGvdRK
— محافظة جدة (@jedgovsa) December 3, 2019
وفق “أخبار 24”.