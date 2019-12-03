نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > صحيفة: إدواردو وجيوفينكو طلبا الرحيل من الهلال خلال الانتقالات الشتوية
03/12/2019   1:36 م

صحيفة: إدواردو وجيوفينكو طلبا الرحيل من الهلال خلال الانتقالات الشتوية

+ = -
1886

كشفت صحيفة محلية أن لاعبي الهلال، الإيطالي سبستيان جيوفينكو والبرازيلي كارولوس إدواردو، طلبا الرحيل من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت “الشرق الأوسط”، أن جيوفينكو قرر الرحيل تلبية لرغبة زوجته التي تعارض البقاء في المملكة، مبينة أن اللاعب حاول إقناع زوجته بالبقاء في الرياض إلا أنها رفضت.

وبحسب الصحيفة، فإن البرازيلي إدواردو طلب أيضاً الرحيل من الهلال، لأنه اكتفى بالفترة التي قضاها في صفوف الفريق، والتي حقق خلالها عديدا من الألقاب، مبينةً أن اللاعب عرض على النادي أن يسوق نفسه ويجلب عرضاً يوازي قيمته المالية.

وعلى صعيد مختلف، ينتظر الهلال ولاعبه السابق، الليبي طارق التايب رد النادي الأهلي المصري لتحديد موعد مباراة بين الفريقين في حفل اعتزال التايب، والذي يتوقع أن ينظم خلال موسم الرياض.

صحيفة: إدواردو وجيوفينكو طلبا الرحيل من الهلال خلال الانتقالات الشتوية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885076569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.