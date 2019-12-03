صحيفة: إدواردو وجيوفينكو طلبا الرحيل من الهلال خلال الانتقالات الشتوية

كشفت صحيفة محلية أن لاعبي الهلال، الإيطالي سبستيان جيوفينكو والبرازيلي كارولوس إدواردو، طلبا الرحيل من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفادت “الشرق الأوسط”، أن جيوفينكو قرر الرحيل تلبية لرغبة زوجته التي تعارض البقاء في المملكة، مبينة أن اللاعب حاول إقناع زوجته بالبقاء في الرياض إلا أنها رفضت.
وبحسب الصحيفة، فإن البرازيلي إدواردو طلب أيضاً الرحيل من الهلال، لأنه اكتفى بالفترة التي قضاها في صفوف الفريق، والتي حقق خلالها عديدا من الألقاب، مبينةً أن اللاعب عرض على النادي أن يسوق نفسه ويجلب عرضاً يوازي قيمته المالية.
وعلى صعيد مختلف، ينتظر الهلال ولاعبه السابق، الليبي طارق التايب رد النادي الأهلي المصري لتحديد موعد مباراة بين الفريقين في حفل اعتزال التايب، والذي يتوقع أن ينظم خلال موسم الرياض.