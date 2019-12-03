«الزعيم العالمي» يتفوق على أعرق الأندية الأوروبية تصنيفًا

احتل فريق الهلال المرتبة الأولى محليا وآسيويا وعربيا، وجاء في المركز الـ 16 من بين أفضل الأندية في العالم، وذلك بحسب ما نشره موقع «clubworldranking» العالمي المهتم بإصدار تصنيفات شهرية للأندية والمدربين. ويقدم الهلال، برفقة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، عروضا مميزة منذ بداية الموسم الحالي، قبل أن يتوّج مجهوده بالظفر ببطولة دوري أبطال آسيا، الغائبة عن خزائن الفريق منذ عام 2002م، ويحتل حاليا صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 20 نقطة بعدد مباريات أقل من منافسيه.
بطل القارة الأول محليًا وآسيويًا وعربيًا.. والـ 16 عالميًا
وبهذا التصنيف، تفوق الهلال على أندية لها تاريخ وشعبية كبيرة، أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي يحتل المركز الأول في «سيريا أي»، ويأتي في المرتبة الـ25، وبطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، الذي يحتل المرتبة الـ24، إضافة إلى ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.
ومن بين الأندية المحلية، يأتي النصر خلف الهلال، إذ يحتل المركز الـ34، يليه الاتحاد في المركز الـ49، أما آسيويا، يأتي جوانجزو إيفرجراند كثاني أفضل الأندية الآسيوي باحتلاله المركز الـ21، في حين يحتل وصيف بطولة دوري أبطال آسيا، فريق أوراوا رد دايموندز الياباني، المرتبة الـ86. وفق “الرياض”.