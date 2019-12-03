إدواردو على طاولة الفرسان.. وجوستافو انتظار

أكدت مصادر مقربة من نادي الوحدة، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي الهلال؛ لكسب خدمات نجم خط وسطها البرازيلي كارلوس إدواردو، عن طريق الإعارة لنهاية الموسم، على أن يحل بديلا عن مواطنه جليرمي؛ حيث استقرت إدارة النادي، والمدرب كارينيو على ضرورة رحيله في الفترة الشتوية.
وقد بدأت إدارة النادي بشكل جدي بفتح عدد من الملفات، جاء في مقدمتها السوبر إدواردو؛ حرصا من النادي للوصول لمراتب متقدمة في سلم ترتيب الدوري، والمنافسة على اللقب. كما ذكرت المصادر نفسها أن إدارة النادي وضعت البرازيلي لويس جوستافو نجم وسط الفيصلي أيضا، من ضمن خياراتها في حال تعثر صفقة السوبر مع نادي الهلال . وفق “البلاد”.
حيث يعد جوستافو أحد أبرز نجوم دوري المحترفين، ويعتبر مكسبا كبيرا لفرسان مكة في حال قدومه للوحدة.