مصادر: إدارة الأهلي تتخلى عن لاعب أجنبي خلال الانتقالات الشتوية

كشفت مصادر أن إدارة النادي الأهلي وبالتنسيق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم السويسري كريستيان غروس، قررت إجراء تغيير وحيد على قائمة اللاعبين الأجانب، وذلك بالاستغناء عن لاعب خط الدفاع البوسني أريفين زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.
وذكرت المصادر وفقا لـ”الشرق الأوسط” أن الإدارة قررت المحافظة على باقي اللاعبين الأجانب، وهم: المهاجم السوري عمر السومة ، ومهاجم الرأس الأخضر دجانبني تفاريس، والجزائري يوسف بلايلي، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، ومواطنه لوكاس ليما، والبوسني الفيس ستاريش، في إشارة واضحة لرضا مدرب الفريق عن أدائهم خلال المواجهات الماضية.
وبينت أن الجهاز الفني بقيادة غروس قرر استقطاب مدافع أجنبي بديل بشكل مبدئي، ويدرس في الوقت نفسه جدول مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم خلال الفترة القادمة قبل أن يعطي قراره النهائي، خصوصاً اللاعبين السعوديين من المتوقع انضمامهم للمنتخب السعودي الأولمبي خلال المرحلة القادمة، وغيابهم عن المشاركة مع الفريق لمدة تتجاوز أكثر من شهر تقريباً.
ويواجه الأهلي يوم الجمعة القادم النجوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.