“العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الثلاثاء)، إيداع مليار و16 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق لشهر نوفمبر 2019.
وصرح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن 268 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.
وأبان أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو2017م وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت نحو 10.5 مليار ريال.
وتابع بن ماضي إن الإعلان الشهري عن إيداع الدعم لمستفيدي “سكني” من الصندوق ووزارة الإسكان” يأتي تأكيدًا على الالتزام التام بتوفير جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تساهم في تملك المواطنين للسكن، مضيفاً أن تنوع الخيارات في البرامج والمبادرات تتيح للمواطن الاختيار الأنسب له لتملك مسكنه الأول. وفق “أخبار 24”.