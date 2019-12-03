أُهديت سيارة من نوع “هيونداي سوناتا” لمواطن يعيش في الحد الجنوبي بمنطقة جازان من قبل زوجتيه احتفالا بفوز نادي الهلال بالبطولة الآسيوية.
وذكرت مصادر أن إحدى زوجات المواطن أقنعته بالسماح لها بشراء سيارة وقيادتها، وهذا ما تم بالفعل حيث رافقته زوجتاه إلى معرض للسيارات وعند انتهاء عملية الشراء واقتناء المركبة، تفاجأ المواطن بقيام زوجتيه بإهدائه السيارة فرحا بفوز الفريق الذي يشجعه.
وقال المواطن عبدالله عكور، وفقا لـ “الوطن” إنه تفاجأ بالهدية ولم يكن يعلم بنوايا زوجتيه عندما رضخ لطلبهن بشراء سيارة، مبينا أن هذه البادرة تحمل مشاعر نبيلة وتعزز الترابط والمودة داخل الأسرة.