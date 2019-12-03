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أخبار المناطق > كاظم الساهر يعتذر عن حفل “موسم الرياض” بسبب الأحداث الجارية في العراق
03/12/2019   1:29 م

كاظم الساهر يعتذر عن حفل “موسم الرياض” بسبب الأحداث الجارية في العراق

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اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن عدم المشاركة بالغناء في الحفل الذي كان مقررا إقامته ضمن فعاليات “موسم الرياض” يوم 14 ديسمبر الجاري.

وغرّد الساهر عبر حسابه الشخصي على “تويتر” معلنا إلغاء حفله الذي كان مقرراً في الرياض، مبينا أن إلغاء الحفل يأتي نسبة للظروف الراهنة التي يعيشها العراق، مقدماً اعتذاره للجمهور السعودي، معرباً عن تمنياته بأن يتفهم الجميع الوضع وأن يتقبلوا اعتذاره.وفق “أخبار 24”.

وفيما أعرب العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن تفهمهم اعتذار الساهر، متمنين للعراق الاستقرار والازدهار.

كاظم الساهر يعتذر عن حفل “موسم الرياض” بسبب الأحداث الجارية في العراق

أخبار المناطق
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