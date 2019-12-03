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أخبار محلية > “المغامسي” ينعى الأمير متعب ويتذكر موقفاً جمعه به أثناء مرضه
03/12/2019   1:29 م

“المغامسي” ينعى الأمير متعب ويتذكر موقفاً جمعه به أثناء مرضه

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نعى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، الأمير متعب بن عبدالعزيز، مشيراً إلى موقف جمعه به قبل سنوات.

وأعلن الديوان الملكي أمس (الإثنين) وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، ومن المقرر أداء صلاة الميت عليه بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض عصر اليوم، ثم في المسجد الحرام بمكة المكرمة عقب صلاة العشاء.

وقال المغامسي: “زرتُ الأمير متعب – رحمه الله – في المستشفى قبل سنوات في بداية مرضه، وكان المصحف قريبا منه، فأظهرتُ فرحي بذلك ، فقال لي: (لا خير فينا إنْ لم يكن القرآن قريباً منّا)”، داعياً الله أن يعفو عن الأمير الراحل ويتغمده برحمته. وفق “أخبار 24”.

“المغامسي” ينعى الأمير متعب ويتذكر موقفاً جمعه به أثناء مرضه

أخبار محلية
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